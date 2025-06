Si avvicina, le strappa la collana dal collo e fugge: furto lampo in pieno giorno

Rapina lampo in via XXV Aprile.

Una donna di 52 anni, nata in Svizzera e residente a Udine, ha denunciato ieri sera un furto con strappo subito nella mattinata del 15 giugno in via XXV Aprile. Secondo il racconto della vittima, mentre camminava, un giovane di circa vent’anni l’avrebbe avvicinata improvvisamente, probabilmente da dietro, strappandole la collana d’oro dal collo per poi fuggire a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul fatto indagano i carabinieri di Udine est: non sarà semplice, dato che l’episodio è accaduto diversi giorni prima.