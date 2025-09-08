Lignano in festa per i 60 anni del “suo” Gruppo alpini

Conclusa la due giorni di celebrazioni per il 60° anniversario dalla fondazione del Gruppo alpini di Lignano Sabbiadoro.

Si è conclusa con una forte partecipazione di pubblico la due giorni di celebrazioni per il 60° anniversario dalla fondazione del Gruppo alpini di Lignano Sabbiadoro, che ha richiamato centinaia di persone tra soci, famiglie, cittadini e rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

Il programma ha preso il via nella serata di sabato con il concerto del coro sezionale Ana di Codroipo, che ha riempito il Duomo di Lignano, regalando al pubblico un’esibizione intensa e molto sentita. La giornata di domenica ha segnato il cuore delle celebrazioni. Il momento più solenne è stato il corteo istituzionale che ha attraversato la città fino a piazzale Divisione Julia, dove si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera.

Per l’occasione è stata anche consegnata la targa ufficiale del Consiglio regionale del Fvg al capogruppo Ermanno Benvenuti. A conferire il riconoscimento è stato il presidente dell’Assemblea regionale Mauro Bordin, che ha voluto sottolineare “l’importanza storica e sociale del sodalizio lignanese, punto di

riferimento per la comunità e per l’intero movimento alpino della regione”.

La consegna della targa del Cr da parte del presidente Mauro Bordin ( a destra) al capogruppo degli Alpini di Lignano Sabbiadoro, Ermanno Benvenuti

“Questo anniversario rappresenta un traguardo importante ed è simbolo dei valori fondanti della nostra regione: solidarietà, spirito di servizio e memoria – ha affermato Bordin, presente all’iniziativa insieme alla consigliera regionale Maddalena Spagnolo -. Gli alpini non sono solo parte della nostra storia: sono una componente viva della nostra identità collettiva. A Lignano come in tutto il Friuli Venezia Giulia, continuano a essere presidio di valori e vicinanza concreta al territorio”.

La manifestazione si è chiusa con un omaggio finale ai Caduti, presso il monumento cittadino e con la tradizionale sfilata lungo le vie del centro.