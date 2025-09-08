Da mercoledì 10 settembre chiude per lavori l’ufficio postale di Aiello del Friuli.

Da mercoledì 10 settembre l’ufficio postale di Aiello del Friuli, in via Marconi, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo, come assicura Poste italiane, di “favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide”.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Aiello del Friuli la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Campolongo al Torre, sito in Piazza Indipendenza, a Campolongo Tapogliano, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.35.