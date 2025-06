Il furto a Lignano.

Durante la notte tra l’8 e il 9 giugno, ignoti si sono introdotti all’interno del bar Sabbiadoro a Lignano, di proprietà di un uomo di 57 anni residente in zona. Nonostante non siano stati riscontrati segni evidenti di effrazione, i ladri sono riusciti ad accedere al locale e a portare via circa 2mila euro di fondo cassa, custoditi in due cassette. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica del furto.