Schiaffo al titolare del bar poi calci e spintoni ai carabinieri: arrestata

Arrestata una donna a Moimacco.

Prima ha disturbato i clienti di un locale di Moimacco, poi ha schiaffeggiato il titolare, preso a calci e pugni i carabinieri e danneggiato la loro auto: una donna di 48 anni, di origine brasiliana, è stata arrestata stamattina dai carabinieri con l’accusa di danneggiamento aggravato del veicolo e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato attorno alle 7.15 quando su richiesta del 112, i carabinieri di Premariacco e di Clodig si sono recati in via Nazionale alla pizzeria Le Tre Pietre. All’interno, una donna stava disturbando gli avventori e stava dando in escandescenze, complice anche l’alterazione alcolica. Gli uomini dell’Arma hanno tentato di contenerla, facendola allontanare ma la 48enne ha prima dato uno schiaffo al titolare del locale e poi ha lanciato il suo cellulare contro l’auto dei carabinieri, danneggiandola.

Opponendosi all’allontanamento, inoltre, ha spintonato e preso a calci gli stessi militari. La donna è stata quindi condotta in caserma a Cividale ed è stata arrestata su disposizione del Pm, che ha deciso venisse associata al luogo in cui è domiciliata, in attesa del giudizio per direttissima previsto per domattina.