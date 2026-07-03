Grande Galà della Moda, a Lignano il Made in Italy sfila sotto le stelle

La moda italiana torna protagonista a Lignano Pineta con una serata dedicata all’eleganza, alla creatività e all’artigianato. Domenica 5 luglio, alle 21, Piazza Marcello d’Olivo ospiterà una nuova tappa del Tour Nazionale 2026 del Grande Galà della Moda, evento pensato per valorizzare il Made in Italy e le eccellenze sartoriali del Paese.

La manifestazione porterà in passerella sartorie, atelier e brand provenienti da diverse regioni italiane, in un racconto fatto di abiti, ricerca stilistica, qualità dei materiali e passione artigianale. Al centro della serata non ci saranno soltanto le collezioni, ma anche il lavoro di stilisti, professionisti e piccole realtà che contribuiscono ogni giorno a mantenere alto il prestigio della moda italiana.

Una passerella dedicata all’eccellenza italiana

Il Grande Galà della Moda nasce proprio con l’obiettivo di dare visibilità a chi, lontano dai grandi riflettori internazionali, continua a custodire e rinnovare la tradizione sartoriale italiana. Un patrimonio fatto di creatività, cura del dettaglio e capacità manifatturiera, elementi che da sempre rendono il Made in Italy riconoscibile e apprezzato nel mondo.

A Lignano Pineta la moda incontrerà così il fascino dell’estate e della località balneare, trasformando Piazza Marcello d’Olivo in una passerella a cielo aperto. La serata sarà condotta da Fabiola Drago, che accompagnerà il pubblico tra le diverse uscite e i momenti dello spettacolo.

Ospiti e musica per una serata speciale

Tra gli ospiti d’onore ci sarà Flaviano Brutto, trendsetter e giornalista di moda, volto noto del settore fashion e curatore di numerose rubriche dedicate al mondo dello stile. La sua presenza arricchirà ulteriormente un appuntamento pensato per unire spettacolo, cultura della moda e promozione delle professionalità italiane.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sarà l’esibizione della cantante lirica Rusalia Damyanova, giovane artista già premiata in diversi concorsi nazionali. La sua voce accompagnerà alcuni dei momenti più emozionanti della manifestazione, creando un intreccio tra eleganza, musica e spettacolo.

Lignano promuove moda, cultura e territorio

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni e con l’Ufficio Turismo di Lignano Sabbiadoro. L’appuntamento è per domenica 5 luglio alle 21 in Piazza Marcello d’Olivo, a Lignano Pineta. L’ingresso è libero.