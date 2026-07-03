Al via la riqualificazione, Malga Valinis si prepara a una nuova stagione

Sono iniziati ufficialmente i lavori di riqualificazione e ampliamento di Malga Valinis, un intervento considerato strategico per il futuro turistico di Meduno e per la valorizzazione di una delle aree montane più conosciute del territorio.



Il progetto punta a migliorare i servizi e l’accoglienza in una località già molto frequentata da appassionati di montagna, escursionisti, sportivi e visitatori. Il Monte Valinis, infatti, è noto anche oltre i confini regionali e nazionali soprattutto per la pratica del volo libero, grazie alla presenza dell’area di decollo dei parapendisti, ma è anche una meta apprezzata per le camminate e la corsa in montagna.



La malga si trova sull’altopiano in cima al monte, in un contesto naturale caratterizzato da pascoli, boschi e ampi spazi aperti. È raggiungibile sia a piedi sia in auto, un elemento che ne aumenta l’attrattività per pubblici diversi, dagli escursionisti più esperti alle famiglie e ai turisti alla ricerca di un luogo panoramico e accessibile.

Un intervento per far crescere l’offerta turistica

L’opera di ristrutturazione e ampliamento è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Meduno, guidata dalla sindaca Marina Crovatto, ed è stata resa possibile grazie a un significativo finanziamento regionale.



“Con questo investimento poniamo le basi per uno sviluppo turistico ancora più ampio, capace di valorizzare la montagna, sostenere le attività economiche locali e offrire servizi migliori a residenti e visitatori”, ha spiegato la sindaca. L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo di Malga Valinis come punto di riferimento per il turismo outdoor, migliorando al tempo stesso la fruibilità dell’area e creando nuove opportunità per il territorio.



Per l’Amministrazione comunale, l’avvio del cantiere rappresenta anche il risultato di un percorso di programmazione e progettazione portato avanti negli ultimi anni. “L’avvio di questo cantiere dimostra che un lavoro svolto con impegno, competenza e determinazione può concretizzarsi in risultati effettivi”, ha proseguito Crovatto. “Il progetto, finanziato e ora in fase di realizzazione, rappresenta una prospettiva di crescita per l’intera comunità“.