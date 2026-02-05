Impegno sociale e sostenibilità, il premio per Lignano Pineta

Confindustria Udine premia la Società Lignano Pineta.

Confindustria Udine ha conferito alla Società Lignano Pineta un riconoscimento assegnato alle imprese che si sono distinte per impegno sociale, valore etico e attenzione alle persone del territorio.



Il riconoscimento, consegnato dal Presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, rientra nell’ambito delle iniziative volte a valorizzare modelli di gestione responsabili e orientati allo sviluppo sostenibile.

Le motivazioni.

La Società Lignano Pineta è stata premiata per il percorso intrapreso negli anni sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale, che comprende il conseguimento di certificazioni di qualità, ambiente, sicurezza e turismo sostenibile, l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, la promozione di una comunità energetica locale, la redazione del bilancio di sostenibilità e un impegno costante nei confronti del territorio, degli ospiti e della comunità.

“Questo riconoscimento rappresenta per noi un traguardo importante e, al tempo stesso, una responsabilità che intendiamo continuare a interpretare nel lavoro quotidiano – commenta il Presidente della Società Lignano Pineta, Giorgio Ardito. Il premio conferma che il valore etico dell’azienda e l’attenzione alle persone sono elementi centrali del nostro modo di fare turismo“.