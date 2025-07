Incendio nella notte: a fuoco le batterie elettriche dei sup

L’incendio nella notte a Lignano.

Intervento notturno dei vigili del fuoco, nella notte tra l’1 e il 2 luglio, per un incendio a Lignano: le fiamme si sono sviluppate in un locale della Lisagest, in viale Italia 41. A prendere fuoco, le batterie elettriche utilizzate per alimentare i motori dei SUP – Stand Up Paddle – . Le batterie, posizionate su un carrello, si sono innescate autonomamente. Non si segnalano danni strutturali al fabbricato ma solo danni da fumo. Intervento della squadra del distaccamento volontario vigili del fuoco di Lignano Sabbiadoro.