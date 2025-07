Incidente stamattina a San Giorgio di Nogaro.

Alle ore 6.45 di oggi, 2 luglio, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli è intervenuta in Viale Leonardo da Vinci a San Giorgio di Nogaro, per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta che ha impattato lateralmente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, dopo aver stabilizzato la vettura hanno operato, in sinergia con il personale sanitario, per estricare dell’abitacolo, vistosamente deformato, l’autista ferito che una volta estratto è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato all’ospedale. Terminato il soccorso al ferito, i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro.