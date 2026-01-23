Spiagge di Lignano, assegnato anche il “Portofino”: manca solo un’ultima concessione

Assegnata la penultima concessione balneare a Lignano.

Procedono le assegnazioni delle concessioni balneari a Lignano Sabbiadoro. Con una determina pubblicata questa mattina, venerdì 23 gennaio, l’Amministrazione comunale ha ufficializzato il passaggio dello stabilimento “Portofino”: sei le domande arrivate, di cui due escluse. Alla fine, la spiaggia è andata alla società Fast Eat Italy srl di Monfalcone che ha vinto con un punteggio totale di 71,47.

Con questo provvedimento, il numero delle concessioni demaniali turistico-ricreative assegnate sale a quindici. Il lungo lavoro degli uffici comunali per ridisegnare la gestione della costa è dunque quasi giunto al termine: resta infatti da assegnare un solo titolo residuo, l’ultimo tassello che manca per completare l’intero scacchiere del litorale. Assegnazione che avverrà nei prossimi giorni non appena pervenuta una certificazione richiesta dagli uffici e che ancora manca..