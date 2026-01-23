Finge l’infermità per schivare il carcere: arrestato dopo un inseguimento da film

Preso dopo un lungo inseguimento a Gonars.

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Tolmezzo, in collaborazione con i militari di Palmanova, hanno arrestato K.L., 62enne friulano, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Trieste. L’uomo deve scontare 12 anni di reclusione per reati di furto in abitazione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.

Il provvedimento, divenuto esecutivo nel 2024, era stato inizialmente sospeso poiché, tramite il proprio legale, K.L. aveva documentato una presunta grave infermità ritenuta incompatibile con il regime carcerario. Tuttavia, le indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso di accertare che le condizioni di salute dichiarate non corrispondevano alla realtà.

Nel corso di diversi servizi di osservazione, l’uomo è stato infatti più volte notato mentre guidava regolarmente la propria autovettura, camminava senza difficoltà, accompagnava la compagna a fare shopping, consumava bevande all’esterno di bar e maneggiava con disinvoltura la sedia a rotelle sulla quale successivamente veniva trasportato. Inoltre, nell’agosto scorso, insieme ad altre due persone in corso di identificazione, si sarebbe reso responsabile di un furto all’interno di un camper parcheggiato nella zona della Pineta di Osoppo.

Alla luce degli elementi raccolti, l’Ufficio di Sorveglianza di Trieste ha revocato la sospensione dell’ordine di carcerazione, rendendo eseguibile la pena detentiva di 12 anni nei primi giorni di gennaio.

Venuto a conoscenza del provvedimento, K.L. si è reso irreperibile fino alla mattinata odierna, quando è stato individuato a Gonars. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato la fuga dando origine a un lungo inseguimento per le vie del centro cittadino. La corsa si è conclusa quando il fuggitivo ha perso il controllo del veicolo, finendo autonomamente fuori strada. Rimasto illeso, K.L. è stato accompagnato in ospedale per accertamenti sanitari e, successivamente, tradotto presso la Casa Circondariale di Udine, dove sconterà la pena.