L’Hotel Marina Uno ritorna “a casa”: ricomprato dai fondatori, pronto per la stagione 2026

L’Hotel Marina Uno di Lignano.

L’hotel Marina Uno di Lignano ritorna alle proprie radici e si prepara a una nuova fase della sua storia. A partire dalla stagione turistica 2026, la struttura (che tra le altre cose aveva subito un incendio nell’aprile di due anni fa) tornerà infatti a essere gestita direttamente dalla Società Lignano Pineta, segnando un ritorno all’interno della compagine aziendale che ne ha accompagnato la nascita e lo sviluppo.

Realizzato negli anni ’80 dalla stessa Società Lignano Pineta – Marina Uno su progetto degli architetti Aldo Bernardis e Ferdinando Anichini, protagonisti anche dell’ampliamento dell’intero complesso di Marina Uno, ne era stata ceduta la proprietà negli anni ’90. La Lignano Pineta lo ha ri-acquisito all’asta qualche mese fa e l’hotel rientra così nella gestione diretta di chi lo realizzò, rafforzando il legame con il territorio e con il porto turistico.

La decisione nasce dall’esperienza maturata negli anni, in particolare con l’hotel President Lignano, dalla professionalità dei collaboratori interni e dalle sinergie che potranno essere sviluppate con il porto turistico Marina Uno, oltre alla possibilità di integrare l’offerta ricettiva con un’ulteriore struttura alberghiera. A motivare la scelta contribuisce anche la volontà di contribuire in modo concreto al miglioramento della qualità dell’offerta turistica della località da parte della società.

“Il ritorno dell’hotel Marina Uno nella gestione diretta della Società Lignano Pineta rappresenta per noi una scelta naturale e fortemente voluta – dichiara Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta –. È un progetto che nasce dalla conoscenza del territorio, dall’esperienza maturata negli anni e dalla convinzione che Lignano abbia ancora ampi margini di crescita, soprattutto continuando a investire sulla qualità dell’accoglienza e su una visione integrata tra ricettività, servizi e porto turistico”.

Il percorso di rinnovamento dell’hotel sarà graduale, ma alcune migliorie saranno già visibili a partire dall’apertura, prevista per l’inizio del mese di maggio, segnando così il primo passo concreto verso una nuova fase per la struttura e per l’offerta turistica di Lignano.