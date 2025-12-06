Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 7 dicembre

Il meteo in Friuli.

Un cielo a tratti variabile ma non privo di schiarite accompagnerà la giornata di domenica 7 dicembre in Friuli Venezia Giulia, secondo il bollettino meteo emesso il 6 dicembre alle 12:05 CET. La regione vivrà condizioni generalmente stabili, con nubi irregolari alternate a momenti soleggiati, senza fenomeni significativi attesi.

Al mattino, protagonista sarà il Borino, il tipico vento di Bora in versione più moderata, che soffierà soprattutto sul Carso e sulla città di Trieste, contribuendo a un clima leggermente più freddo nelle prime ore del giorno. Le temperature in pianura oscilleranno tra 1 e 4°C nelle minime e tra 11 e 14°C nelle massime, mentre sulla costa i valori saranno compresi tra 6 e 9°C nelle minime e tra 11 e 14°C nelle massime.