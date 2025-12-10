Prima lo rapina poi gli morde la mano per fuggire: arrestato 25enne

Arrestato l’autore di una “rapina con morso” a Udine.

Lo rapina sulla porta di casa, poi lo morde per fuggire: i carabinieri della Stazione di Udine hanno identificato e rintracciato un 25enne, senza fissa dimora, che si sarebbe reso responsabile di una rapina il 24 novembre scorso.

La vittima è un cittadino udinese che, sull’uscio della propria abitazione, è stato avvicinato dal giovane per una richiesta di denaro. Al suo rifiuto l’uomo si è introdotto all’interno della casa e gli ha prima sottratto il portafoglio e poi, per guadagnarsi la fuga, lo ha morso a una mano. Grazie alle testimonianze e all’analisi delle telecamere di videosorveglianza private e cittadine, i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia della vittima, sono riusciti a identificare il presunto autore del reato, già noto alle Forze dell’Ordine.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, il G.I.P. del Tribunale di Udine ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, rintracciato dall’Arma locale anche grazie ai numerosi servizi di controllo del territorio particolarmente intensificati in questo periodo dell’anno. L’uomo è stato portato al carcere di via Spalato.