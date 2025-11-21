Marco è scomparsa dalla zona Marina Punta a Lignano. L’appello per ritrovarla.

Sono ore di tristezza e apprensione per una famiglia di Lignano, dopo che la loro amatissima gatta Marco è svanita nel nulla. Una storia che parla di amore autentico tra uomo e animale, e di una ricerca disperata che si affida ora al buon cuore della comunità.

Marco, nonostante il nome maschile, è una gatta femmina di tre anni, di taglia piccola, tigrata, sterilizzata e dotata di microchip. È scomparsa venerdì 7 novembre dalla sua casa in via Scerbanenco a Marina Punta, nei pressi dello Zoo di Lignano Sabbiadoro.

“Era lunga una spanna quando l’abbiamo salvata da un tombino. Da allora è diventata parte della nostra vita, un punto di riferimento per tutti noi – racconta Manuel Rodeano, che con la sua famiglia ha accolto Marco quando era solo una cucciola.

La sua indole docile e la natura stanziale – non si allontanava mai – fanno sospettare che possa essere stata prelevata. Dopo giorni di ricerche incessanti, volantini e appelli sui social, ora la famiglia si appella pubblicamente all’aiuto dei cittadini: è stata offerta una ricompensa a chi fornirà informazioni utili per ritrovarla.



Confidiamo nella fortuna e nella sensibilità delle persone“.Chiunque abbia notizie può contattare direttamente Manuel Rodeano via Messenger o WhatsApp al numero 330 480707.