di 69 anni
É mancato all’affetto dei suoi cari Graziano Perissutti. Ne danno il triste annuncio Mariangela, Michele e Valentina, i fratelli, i nipoti ed i parenti tutti.
Lo saluteremo venerdì 21 novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e sabato 22 novembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso l’abitazione di via Bamberga n°63 a Malborghetto.
Seguirà la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
MALBORGHETTO, 21 novembre 2025
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290