di 69 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Graziano Perissutti. Ne danno il triste annuncio Mariangela, Michele e Valentina, i fratelli, i nipoti ed i parenti tutti.



Lo saluteremo venerdì 21 novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e sabato 22 novembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso l’abitazione di via Bamberga n°63 a Malborghetto.



Seguirà la cremazione.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



MALBORGHETTO, 21 novembre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290