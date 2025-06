La magia del concerto di Cremonini incanta tutto lo stadio Teghil

Il concerto di Cremonini a Lignano.

Il tanto atteso concerto di Cesare Cremonini ha preso il via alle 21 di ieri sera, domenica 8 giugno, allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Una scenografia incantevole, luci, suoni e un Cesare apparso in splendida forma che ha regalato performances coinvolgenti a tutti i fedelissimi, più di 25 mila persone, destreggiandosi tra chitarra, fisarmonica, correndo da un lato all’ altro del palco, con un’energia di rara natura.

I cuori dei presenti si sono uniti all’ unisono, ripercorrendo i successi che l’hanno portato alla celebrazione di quello che ad oggi è diventato uno dei cantanti più amati del nostro Paese. L’ex leader dei Lunapop, che già da qualche giorno aveva scelto Lignano per regalarsi qualche giorno di meritato relax, non aveva nascosto il suo grande amore per la nostra località, affidando ai social le incursioni mattutine nelle spiagge ancora non del tutto affollate. I

l Cremonini Live 25 è stato uno spettacolo pensato nei minimi dettagli da ben due anni, nei quali l’ artista ha fatto un percorso di introspezione dentro sé stesso, accogliendo e convivendo anche con la parte più ombrosa della sua anima, che gli ha permesso di portare alle stelle in maniera ancora più avvincente emozioni scavate nel profondo. La scaletta ha ripercorso i brani storici, lasciando il posto d’onore a Un giorno migliore, come chicca finale, ma anche alle canzoni più recenti come “Alaska baby”, che ha coinvolto soprattutto le fan più giovani, qualcuna di loro al primissimo concerto dell’ artista bolognese.

Cesare artista, ma anche Cesare che lascia trapelare quell’empatia con il suo pubblico e che spesso viene percepito proprio come l’amico della porta accanto, grazie alla sua genuinità preservata negli anni, che gli ha permesso di restare in vetta alle classifiche non solo musicali, ma anche nei cuori di tutti i super affezionati.

A fianco all’eclettico Cesare, l’inseparabile Nicola Balestri, in arte “Ballo”, il bassista con il quale il cantante ha iniziato a muovere i primi passi nella sfera nazionale ai tempi del Lunapop e del loro primo album, “Squerez” , mentre alla batteria un artista “di casa nostra”, Andrea Fontana, fedelissimo collaboratore di Elisa, con la quale Cremonini ha firmato l’ultimissimo lavoro dal titolo “Nonostante tutto”. Una squadra vincente, un tour iniziato con il botto che regalerà un’ estate magnifica.