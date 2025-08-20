Miss Friuli Venezia Giulia, cresce l’attesa per la finale di Lignano

A Lignano si assegna il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia.

Cresce l’attesa per la finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, titolo valido per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia”, che sarà assegnato al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

L’appuntamento è fissato per venerdì 22 agosto alle ore 21.00 quando le candidate che si sono aggiudicate le varie selezioni organizzate in Regione iniziate nel mese di marzo, si presenteranno e sfileranno sul palco. Paola Rizzotti curerà la regia dello spettacolo presentato da Michele Cupitò e le varie “uscite” delle concorrenti saranno intervallate da esibizioni di ballo eseguite da Stefano Solari e Alessia Spinelli e da canzoni interpretate da Nicole Vioto, vincitrice del titolo nazionale di “Miss Italia Talento 2024”.

Ospite Eleonora Paron, “Miss Friuli Venezia Giulia 2024” tra le protagoniste della finale nazionale della passata edizione. Venerdì, oltre al titolo di “Miss Friuli Venezia Giulia”, sarà assegnata anche la fascia di “Miss Social”.

Verso la finale di Miss Italia.

“Miss Friuli Venezia Giulia” sarà ammessa direttamente alla finale nazionale di “Miss Italia” in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio, ma sarà anche presente alle Prefinali Nazionali dal 2 al 5 settembre presso il “Centro Vacanze De Angelis” di Numana,

L’organizzazione dell’evento sarà curata dalla “S.I.L. – Società Imprese Lignano S.p.A.” che gestisce la storica struttura posta sul Lungomare Riccardo Riva di Lignano Sabbiadoro con il coordinamento dell’agenzia “modashow.it” esclusivista in Regione del più popolare e prestigioso concorso nazionale di bellezza. L’ingresso al “Centro Congressi Kursaal Riviera Resort” per assistere allo spettacolo sarà gratuito.