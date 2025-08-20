Scuolabus e accoglienza, al via le iscrizioni nei comuni della Conca Tolmezzina

Sono aperte le iscrizioni ai servizi scuolabus e pre e post accoglienza 2025/2026 per le scuole dell’infanzia e primarie dei comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis.

Le domande, per tutti i servizi scolastici, vanno presentate esclusivamente in modalità telematica entro domenica 31 agosto tramite i link presenti sul sito internet di ciascun Comune. La procedura richiede un’autenticazione attraverso SPID – Sistema pubblico di identità digitale, CIE – Carta d’identità elettronica o CRS – Carta Regionale dei Servizi.

Il link alla pagina per l’inoltro delle domande, informazioni relative ai servizi, orari ed eventuali tariffe sono disponibili nelle notizie dedicate pubblicate nelle homepage dei siti internet dei rispettivi Comuni e disponibili anche presso gli Sportelli del Cittadino. Assistenza e chiarimenti per la compilazione vengono forniti dall’Ufficio Istruzione della Gestione Associata (0433 487967 – 0433 487977).