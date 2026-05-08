Bakery & Pastry Students Awards, Elena e Alice conquistano la giuria

Una mattinata intensa, ricca di emozioni, creatività e talento ha animato la sede di Etica del Gusto a Pasian di Prato, dove mercoledì 6 maggio si è svolta la 4^ edizione dei Bakery & Pastry Students Awards, il contest dedicato ai giovani talenti della pasticceria del Friuli Venezia Giulia.

Le vincitrici del contest

A conquistare la giuria sono state Elena Scognamillo dell’ISIS Sandro Pertini di Monfalcone e Grado e Alice Sabatino della Scuola Alberghiera IAL FVG di Aviano, che con tecnica, precisione e grande personalità hanno saputo distinguersi nella realizzazione del dessert creativo a base di aceto balsamico Midolini, tema della prova di quest’anno.

Elena Scognamillo si è aggiudicata la borsa di studio sostenuta dalla Fondazione Friuli, mentre Alice Sabatino ha conquistato l’altra borsa di studio dedicata al contest sostenuta da Crespi srl. Le loro creazioni hanno lasciato letteralmente “a bocca aperta” la giuria, colpita dalla capacità delle due giovani concorrenti di interpretare con originalità e maturità una prova tecnica complessa.

La giuria e gli studenti in gara

Durante la mattinata gli studenti si sono confrontati davanti a una giuria composta da professionisti del settore enogastronomico e della comunicazione: Walter Filiputti, presidente del Consorzio FVG Via dei Sapori, Riccardo Celeghin, pastry chef del ristorante stellato “Agli Amici”, Arianna Azzano per l’Acetaia Midolini, Tiziana Berin per Etica del Gusto, Aurora Zaramella (@auritiracconta), Simone Cadalino per Etica Academy e Roberto Pedi, fotografo, selezionato come componente della giuria popolare.

A partecipare alla sfida sono stati Elena Scognamillo per l’ISIS Sandro Pertini di Monfalcone e Grado, Maksym Melnychuk per l’ISIS Linussio di Codroipo, Sofia Fedele Dell’Oste per l’ISIS Paschini-Linussio di Tolmezzo, Daniele Sommaro per l’ISIS Bonaldo Stringher di Udine, Alice Sabatino per la Scuola Alberghiera IAL FVG di Aviano e Matteo Badiale per il Civiform di Trieste.

La soddisfazione di Etica del Gusto

Grande soddisfazione è stata espressa da Etica del Gusto per il livello dimostrato da tutti i concorrenti, che hanno affrontato la prova con impegno, professionalità ed entusiasmo. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, a testimonianza del valore formativo dell’iniziativa e dell’importante esperienza vissuta durante il contest.

La mattinata si è conclusa con le premiazioni e con gli interventi delle autorità presenti, che hanno espresso parole molto lusinghiere nei confronti dell’associazione e del progetto. Tra queste anche l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Alessia Rosolen, che si è complimentata ancora una volta con Etica del Gusto per l’eccellente lavoro svolto sul territorio attraverso Etica Academy, sottolineando il valore dell’iniziativa nel creare un collegamento concreto tra formazione e mondo professionale.

Il commento del presidente Cassin

“Questa quarta edizione ci rende particolarmente orgogliosi perché abbiamo visto crescere non solo il livello tecnico dei ragazzi, ma anche l’attenzione e la partecipazione attorno a questo progetto”, commenta il presidente di Etica del Gusto Gianfranco Cassin. “I Bakery & Pastry Students Awards rappresentano una vera occasione di crescita per gli studenti, che hanno la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore e vivere un’esperienza concreta, molto vicina al mondo del lavoro. Le creazioni presentate quest’anno ci hanno davvero lasciati a bocca aperta per qualità, creatività e maturità”.

Le borse di studio

Le due borse di studio assegnate consentiranno alle vincitrici di svolgere un tirocinio formativo retribuito di sei mesi presso Etica Academy. I premi sono dedicati alla memoria di Giuseppe Gangi e Santo Fiorini, soci fondatori dell’associazione scomparsi prematuramente.