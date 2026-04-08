Dalle auto d’epoca alle youngtimer, alla Biker Fest torna Kustom & Classic

Nella 40ª edizione di una Biker Fest International sempre più speciale, sabato 16 maggio a Lignano Sabbiadoro (UD) torna il raduno automobilistico Kustom & Classic, dedicato al fascino tutto analogico dei modelli prodotti entro il 1999. Dopo il successo della prima edizione, gli organizzatori di Lowered Garage – club goriziano noto per format di grande successo come ‘RacenLow’ e ‘German VS JDM’ – e la rivista specializzata Kustom World hanno lavorato per rendere l’evento ancora più coinvolgente.



A Kustom & Classic gli appassionati potranno ammirare le più belle youngtimer (termine che in gergo specialistico indica le “classiche di domani”) e auto d’epoca, originali o rivisitate in chiave tecnica ed estetica. Il raduno è aperto alle vetture di tutte le marche e nazionalità, purché in linea con i requisiti e lo spirito dell’evento.

Stand, novità e area camping.

Già dal venerdì Lowered Garage e gli sponsor saranno presenti con i propri stand e mezzi per accogliere partecipanti da tutta Italia e dai Paesi confinanti. Tra le principali novità, l’esposizione tecnica di monoscocche e catamarani da competizione e un’area camping dimostrativa allestita in collaborazione con i produttori di tende da tetto Diffly, dedicate a chi ama l’avventura ‘en plein air’.



L’entrata, come per tutti gli spazi della Biker Fest, è completamente gratuita, sia per i visitatori che per coloro che desiderano partecipare con la propria auto. Per maggiori informazioni è comunque possibile visitare la pagina Facebook dell’evento, la sezione dedicata sul sito della BFI, oppure contattare direttamente lo staff di Lowered Garage (mail: info@loweredgarage.it; telefono: +39 3280211101; sito web: www.loweredgarage.it).

Dove e quando: il programma a Lignano.

Kustom & Classic si svolgerà nell’Area Mercato a partire dalle ore 10. Il grande piazzale di fianco allo Stadio Teghil (da cui scatterà alle 11 di domenica 17 maggio anche la parata delle auto americane della US Car Reunion, con il 1° Raduno Nazionale RAM) avrà il piacere di ospitare anche uno stand molto speciale. È stata infatti confermata la presenza dell’Esercito Italiano, che porterà in esposizione anche un blindato B1 Centauro attualmente in linea con la componente terrestre delle Forze Armate.



Sarà inoltre possibile mettersi ai comandi di diversi mezzi (drone militare, carri armato ed elicottero) grazie ai simulatori messi a disposizione dall’EI. Nella giornata di venerdì 15 maggio, occhi al cielo: durante l’inaugurazione ufficiale della manifestazione (ore 12, presso l’Area Luna Park) due elicotteri AgustaWestland AW129 ‘Mangusta’ eseguiranno un sorvolo della manifestazione per un saluto istituzionale.

Dalle supercar all’off-road.

Tornando alle auto, ma spostandosi nell’Area Demo Ride (parcheggio Stadio Teghil), sarà possibile salire a bordo delle più esclusive supercar con S-Cars, agenzia di vendita e noleggio di vetture di prestigio che offrirà l’opportunità di mettersi alla guida di bolidi come Ferrari e Lamborghini.



Come ormai da tradizione, infine, per gli appassionati di off-road non mancherà la possibilità di saggiare le proprie abilità di guida sul tracciato sterrato allestito da JES (Jeepers East coast Side) ed Eventi 4×4, tra saliscendi e passaggi complessi pensati per mettere a dura prova il grip dei fuoristrada a quattro ruote.