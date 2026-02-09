Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 10 febbraio

Il meteo in Friuli.

Per martedì 10 febbraio, il meteo in Friuli prevede un cielo in prevalenza nuvoloso su tutto il territorio regionale, con una copertura che diventerà più consistente nel corso della serata. In questa fase saranno possibili deboli precipitazioni concentrate sulla fascia orientale, mentre la quota neve sulle Prealpi Giulie si attesterà tra gli 800 e i 1000 metri.

In pianura le temperature oscilleranno tra minime di 3/6°C e massime di 10/12°C, valori simili a quelli previsti lungo la costa dove si registreranno tra i 6/9°C e i 10/12°C. In quota la temperatura media sarà di 2°C a 1000 metri e di -4°C a 2000 metri.