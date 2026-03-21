Nautica protagonista a Lignano: inaugurato il Boat Show 2026

Taglio del nastro per il il Lignano Boat Show 2026.

Si è aperta a Lignano Sabbiadoro l’ottava edizione del Lignano Boat Show, evento dedicato alla piccola nautica che si conferma tra gli appuntamenti di riferimento per il Friuli Venezia Giulia. La manifestazione si svolge nei fine settimana del 21-22 e 28-29 marzo 2026 nella suggestiva cornice della Darsena Porto Vecchio.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, l’assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini e i sindaci di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Marano Lagunare.

La rassegna rappresenta una vetrina importante per un comparto in forte crescita, con un impatto significativo sull’economia e sull’attrattività turistica regionale. Il settore nautico, infatti, viene indicato come una vera e propria leva strategica, capace di generare occupazione e indotto, oltre a rappresentare un elemento identitario per le comunità costiere e lagunari.

Una vetrina strategica per il territorio

“Il Lignano Boat Show si conferma un appuntamento di grande valore per il Friuli Venezia Giulia, capace di mettere insieme istituzioni, operatori e territori in un’unica visione di sviluppo legata alla nautica e al turismo”, ha dichiarato la consigliera regionale Maddalena Spagnolo.



“Parliamo di un settore strategico che non rappresenta solo una leva economica, ma anche un elemento identitario per le comunità costiere e lagunari. Il Friuli Venezia Giulia può contare su un sistema nautico tra i più rilevanti a livello nazionale, con numeri che testimoniano la centralità di questa filiera per occupazione, indotto e attrattività turistica”.

Particolare attenzione è stata posta anche al coinvolgimento dei giovani e degli istituti scolastici: investire nella formazione, è stato sottolineato, significa garantire continuità e sviluppo a un comparto che offre importanti opportunità professionali.

Il ruolo della Regione e il sostegno al comparto

L’assessore Sergio Emidio Bini ha evidenziato l’importanza dell’evento anche sotto il profilo promozionale, invitando cittadini e appassionati a visitare la manifestazione. “È un appuntamento di rilievo che valorizza concretamente il nostro territorio”, ha dichiarato a margine dell’inaugurazione, sottolineando il lavoro svolto dalla Regione attraverso strumenti come la nuova legge sulla nautica e i bandi di sostegno alla filiera.

Come ha sottolineato l’assessore – dopo aver ringraziato Susi Faggiani e i suoi collaboratori che, con grande professionalità, hanno curato l’organizzazione della manifestazione -, l’iniziativa si svolge in una cornice storica di Lignano Sabbiadoro,”Dove – ha concluso – numerosi artigiani del comparto nautico hanno l’opportunità di esporre le proprie eccellenze e imbarcazioni di alta qualità, consolidando il ruolo della regione come punto di riferimento per gli appassionati del settore”.