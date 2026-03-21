Palmanova, al via il piano asfaltature 2026: 640mila euro per le strade

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Palmanova per il miglioramento della viabilità cittadina. Dopo la consegna ufficiale dei lavori avvenuta lo scorso 10 marzo, sono partiti i primi interventi del piano asfaltature 2026, che prevede un investimento complessivo di 640mila euro.



Le operazioni, compatibilmente con le condizioni meteo, hanno preso il via dalla zona di Sottoselva (Selva Amena) e proseguiranno progressivamente verso il centro storico e le frazioni, coinvolgendo anche Jalmicco, Borgo Cividale e il primo anello della città.

Interventi su 5 chilometri di viabilità: le vie coinvolte.

Il piano interesserà complessivamente circa 5 chilometri di strade, con la posa di oltre 28.450 metri quadrati di nuovo asfalto. I lavori riguardano il rifacimento del tappeto stradale usurato, con l’eliminazione di avvallamenti e fessurazioni che nel tempo hanno compromesso la sicurezza e la qualità della circolazione.

Numerose le vie coinvolte: a Sottoselva si interverrà su via delle Farnie, via degli Aceri, via degli Ontani, via dei Gelsi, via Trento, via Trieste, via Tolmezzo, via Pordenone e via Milano. All’interno delle mura cittadine i lavori interesseranno via Scamozzi, via da Mula, via Corner, via Dante, via Manin, via Mocenigo, Borgo Cividale, via Pasqualigo, Contrada XX Settembre, Contrada Collalto e via Cairoli. Previsti interventi anche nell’area di Porta Udine, oltre che su Strada Militare, via Case Nuove a Jalmicco e la laterale di via dei Boschi.

Investimento condiviso con la Regione.

Il piano di manutenzione straordinaria è finanziato per metà con risorse comunali, pari a 320mila euro, e per il restante 50% grazie a un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’intervento si inserisce in continuità con quanto realizzato nel 2025, quando erano stati investiti circa 600mila euro, anche in vista del passaggio del Giro d’Italia e di altri lavori strutturali sulla rete viaria.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

“Quello per le strade è un intervento urgente e necessario che abbiamo voluto confermare con forza – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Tellini –. Sono opere molto costose per il bilancio comunale, ma assolutamente necessarie e per questo abbiamo scelto di dare la massima priorità a questi interventi perché la sicurezza dei cittadini e la qualità del decoro urbano nella nostra Città Fortezza, patrimonio UNESCO, sono obiettivi primari. Ringrazio gli uffici comunali, che in un periodo di grande impegno, sono riusciti a portare a termine anche questo progetto”.



“Con la partenza dei cantieri diamo una risposta concreta a diverse segnalazioni – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Piani – . Inizieremo da Sottoselva per poi spostarci verso il cuore del centro e a Jalmicco. Parliamo di circa 5 chilometri di nuovi asfalti che cambieranno il volto di molti tratti stradali ormai usurati dal tempo“.

L’assessore alle manutenzioni Marangoni ha inoltre annunciato che “assieme agli asfalti, rinnoveremo anche la segnaletica stradale orizzontale con un rifacimento della strisce stradali. Oltre alle carreggiate, l’attenzione resta alta anche sulla mobilità pedonale. Parallelamente a questo piano di asfaltature, è già in fase di programmazione un ulteriore intervento importante dedicato interamente al rifacimento e alla messa in sicurezza dei marciapiedi comunali“, aggiunge l’Assessore alle manutenzioni Marangoni Marangoni.