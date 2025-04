Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdi’ 25 aprile

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il 25 aprile 2025, giornata delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, si aprirà con condizioni meteo instabili su tutto il Friuli Venezia Giulia. Nella notte e fino al mattino il cielo sarà coperto su gran parte del territorio, accompagnato da piogge diffuse e abbondanti, con la possibilità di rovesci temporaleschi più probabili lungo la fascia costiera.

Le precipitazioni interesseranno anche le aree montane, dove la quota neve scenderà fino ai 1600-1800 metri, segno dell’ingresso di aria più fredda. Dal pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni: il cielo resterà nuvoloso, ma le piogge tenderanno a cessare.

Il vento soffierà moderato da nord o nord-est per gran parte della giornata, rinforzando in seguito sulla costa dove, soprattutto nell’area di Trieste, si intensificherà in forma di Bora moderata. Le temperature saranno in calo rispetto ai giorni precedenti: in pianura si oscillerà tra i 10 e i 17 gradi, sulla costa tra i 13 e i 17 gradi, mentre in montagna si registreranno 8°C a 1000 metri e appena 2°C a 2000 metri di quota.