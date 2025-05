Parte ufficialmente la stagione estiva, Lignano punta a superarsi

L’inaugurazione ufficiale della stagione estiva a Lignano Sabbiadoro.

Parte ufficialmente la stagione estiva a Lignano Sabbiadoro, si apre un nuovo capitolo per il turismo in Friuli Venezia Giulia, segnato da ottimismo e prospettive di ulteriore crescita. L’inaugurazione, ha rappresentato un momento simbolico e strategico per una delle mete più amate dell’Adriatico, che si appresta a vivere un’estate all’insegna della ripresa e dell’innovazione. Forte dei dati incoraggianti del 2024 Lignano si conferma protagonista anche nel 2025, grazie a un inizio d’anno promettente e a una decisa crescita del turismo italiano. Le politiche regionali di destagionalizzazione e gli investimenti per la valorizzazione dell’offerta locale, come la ristrutturazione della Terrazza a mare e il rilancio della Darsena “Porto Vecchio”, testimoniano l’impegno delle istituzioni nel rendere la località sempre più attrattiva, accogliente e competitiva.

“Un momento particolarmente atteso perché dà il via alla stagione balneare in una delle principali località turistiche del Friuli Venezia Giulia – ha commentato l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini – . Il 2025 parte con i migliori auspici, sulla scia dei positivi numeri registrati nel 2024 (oltre 10 milioni di presenze in regione e un aumento di turisti stranieri dell’1,7% qui a Lignano) e nei primi ponti di quest’anno, che hanno registrato un forte incremento della componente di turisti italiani”.

Il 2025 inizia bene.

Il rappresentante dell’Esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha evidenziato come, nel primo trimestre del 2025, le presenze turistiche nella località balneare abbiano raggiunto le 125mila unità, con una crescita dei turisti italiani vicina al 15%. “Sono dati – ha dichiarato Bini – che confermano il successo delle politiche di destagionalizzazione portate avanti dall’Amministrazione regionale, oltre che delle campagne promozionali sostenute avviate da PromoTurismoFVG, e che lasciano ben sperare in vista della stagione estiva”.

Nel corso del suo intervento, l’Assessore ha ringraziato l’amministrazione comunale e tutti gli operatori della località balneare, sottolineando l’importanza di fare sistema, e ha augurato buon lavoro al nuovo presidente di Lisagest e al Cda appena insediato.

Guardando agli interventi in corso per la valorizzazione turistica di Lignano Sabbiadoro, l’Assessore ha ricordato come la Regione abbia messo a disposizione 14 milioni di euro per la ristrutturazione di Terrazza a mare. “I lavori procedono come da cronoprogramma e, come già avvenuto per la scorsa stagione, si cercherà di ridurre il più possibile l’impatto visivo e sonoro del cantiere durante i mesi estivi”, ha spiegato Bini, che ha anche ricordato gli interventi previsti per la Darsena “Porto Vecchio”. Con l’ultima legge di stabilità, infatti, la Regione ha stanziato 3,5 mln di euro – suddivisi in tre annualità – per la riqualificazione della Darsena.