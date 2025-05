L’assemblea nazionale dei Borghi più Belli d’Italia arriva in Friuli

A Valvasone l’assemblea nazionale dei Borghi più Belli d’Italia.

Il borgo di Valvasone, perla medioevale del Friuli-Venezia Giulia, si prepara a diventare il fulcro di un evento speciale: la XXV Assemblea nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, che si terrà il 24 maggio 2025. Sarà il momento clou dell’anno per l’associazione nazionale, che coinvolgerà oltre 375 comuni certificati, e non rappresenta solo una celebrazione di bellezza architettonica e storica, ma un’opportunità imperdibile per promuovere il turismo e valorizzare il patrimonio culturale di un’intera regione. Tra gli eventi concerti, visite guidate e uno speciale annullo filatelico.

L’assemblea di quest’anno segna un primo traguardo unico: per la prima volta i borghi di una regione – in questo caso del Friuli Venezia Giulia – si presentano uniti in questa prestigiosa vetrina. Con 15 comuni protagonisti – inclusi gioielli come Cividale del Friuli, Venzone, e Spilimbergo – il Friuli-Venezia Giulia si posiziona come un punto di riferimento nel panorama dei borghi più belli d’Italia, selezionati tra più di un migliaio di candidature a livello nazionale.

Gli eventi tra musica, cultura e momenti formativi.

Il sindaco Fulvio Avoledo, assieme all’assessore Donatella Bottacin e una squadra di volontari approntata per l’occasione, stanno lavorando per allestire un programma che promette di ispirare e coinvolgere i partecipanti. Ad attendere circa 200 delegati da tutta Italia ci sarà un calendario con eventi interessanti, momenti formativi e scambi culturali. Il 23 maggio, una serata di apertura segnerà il tono dell’intera manifestazione: il concerto della Filarmonica di Valvasone accoglierà i delegati in un’atmosfera festosa. Sempre venerdì, alle 22, la musica continua ad essere protagonista con il concerto degli Absolute Five, in Piazza Libertà.

Sabato 24 maggio, verrà dedicato all’assemblea ufficiale, in auditorium: sarà un momento fondamentale di progettazione e crescita per i borghi, durante il quale si discuteranno strategie per fidelizzare i visitatori e rafforzare l’identità culturale. Al termine, una foto di gruppo davanti al maestoso castello di Valvasone segnerà un momento di coesione tra i partecipanti e il territorio.

La serata del 24 maggio si concluderà in modo suggestivo con una cena medievale allestita dal Grup Artistic Furlan, che avvolgerà gli ospiti nella magia di un’epoca storica. Questa immersione culinaria non è solo un banchetto, ma un viaggio nel tempo attraverso tradizioni e piatti che raccontano la storia di Valvasone e della sua comunità, e che è un assaggio del Medioevo a Valvasone che si tiene a settembre.

Per gli amanti della filatelia, da non perdere sabato 24 maggio l’appuntamento con l’annullo della speciale cartolina e francobollo, grazie alla collaborazione con Poste Italiane. La cartolina rappresenta uno scorcio del Castello di Valvasone ed è opera dell’artista bellunese Isidoro Busana.

Tra piatti friulani e visite nei borghi.

Curiosità e cultura non mancheranno: i delegati avranno l’opportunità di assaporare pietanze locali durante una sessione di degustazione di prodotti tipici friulani, un modo per celebrare le tradizioni gastronomiche che si intrecciano con la storia di ogni borgo. La condivisione di sapori rappresenta un legame forte e autentico con la cultura locale.

Per amplificare l’impatto del turismo, l’Amministrazione regionale – in sinergia con Promoturismo FVG e Atap – ha organizzato visite a tre dei Borghi più Belli del Friuli Venezia Giulia: Cordovado, Sesto al Reghena e Venzone apriranno le loro porte per guidare i visitatori in un viaggio affascinante nel passato e nella cultura del territorio.