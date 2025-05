Incendio distrugge due ettari di prato a Lauco: ipotesi dolosa

L’incendio in località Pesmolet, nel comune di Lauco.

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato circa due ettari di prato nella serata di venerdì 2 maggio, in località Pesmolet, nel comune di Lauco. Le fiamme sono divampate attorno alle 23 lungo un sentiero che conduce al monte Vas, in una zona a mille metri di altitudine. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella del dolo.

A dare l’allarme è stato un residente, che ha notato le lingue di fuoco propagarsi con rapidità tra la vegetazione secca. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, il Corpo forestale regionale e i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le operazioni di contenimento. A supporto delle squadre di terra è intervenuto anche un elicottero Elifriulia, il cui contributo si è rivelato essenziale per domare l’incendio.

Le fiamme non hanno fortunatamente minacciato abitazioni o infrastrutture.. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte e si sono concluse solo nella mattinata di sabato 3 maggio, quando le autorità hanno potuto dichiarare l’incendio completamente estinto.

Le indagini sono ora affidate al Corpo forestale di Villa Santina, che sta cercando di chiarire le cause dell’incendio. Gli inquirenti non escludono la matrice dolosa, ipotesi rafforzata dalla dinamica dell’evento e dalla zona isolata in cui le fiamme hanno avuto origine. Nessun operatore ha dovuto intervenire direttamente a terra, grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento aereo.