Record di partecipanti e gara di solidarietà per la Corsa delle Rose

A Lignano record di partecipanti, con oltre 1500 iscritti, per la Corsa delle Rose.

A Lignano la Corsa delle Rose ha fatto segnare un nuovo record di partecipazione, con ben 1500 iscritti, in maggioranza donne. Ma il vero risultato da ricordare riguarda la solidarietà, perché anche il ricavato della settima edizione della Corsa delle Rose, al netto delle spese organizzative, andrà a sostegno dell’attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerta dalla LILT di Udine, rappresentata a Lignano dall’entusiasta presidente Giorgio Arpino.

“Quest’anno abbiamo raggiunto i 1500 partecipanti, raccogliendo iscrizioni sino a pochi minuti dal via – spiega Paola Faè, referente organizzativo del Running Team Conegliano, società trevigiana che da sempre cura la regia dell’evento -. La maggioranza era costituita da donne, ma c’erano anche moltissimi uomini. I partecipanti sono arrivati un po’ da tutta la regione e dal Veneto. Abbiamo ricevuto tanti complimenti, è andato tutto per il meglio e questo ci rende felici. Siamo partiti con il sole e poi abbiamo schivato la pioggia. E’ stata una splendida festa di sport e solidarietà”.

Gruppi più numerosi e premi speciali.

La Corsa delle Rose è partita alle 10 dal Lungomare Riva, a pochi passi da Piazza Marcello d’Olivo, a Lignano Pineta, con l’accompagnamento della simpatia del dj Michele Patatti coadiuvato da Maurizio Forner. Due i percorsi, 4,5 e 8 chilometri, che hanno toccato il lungomare e il cuore cittadino di Lignano, andando da Pineta a Sabbiadoro. Qualcuno dei partecipanti ha corso a buon ritmo, molti di più hanno camminato, magari con i bastoncini del Nordic Walking o accompagnati dai fedelissimi amici a quattro zampe.

Premi speciali, offerti dalla braceria-enoteca Carbòn Neri, per le squadre più numerose. Davanti a tutti, il gruppo “Enovis” di Villanova di San Daniele del Friuli (58 iscritti). A seguire, sull’ideale podio, il gruppo Simonin di Latisana e dintorni e il gruppo Metabolico di Monfalcone. Da bere, l’ha offerto invece il Tenda Bar, tradizionale partner della manifestazione. Mentre tutte le partecipanti, al traguardo, hanno ricevuto una rosa offerta dalla società Lignano Pineta del presidente Giorgio Ardito.