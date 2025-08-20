Rose Villain in concerto al Lignano Sunset Festival

Rose Villain in concerto al Lignano Sabbiadoro.

Conto alla rovescia a Lignano Sabbiadoro per il concerto di Rose Villain, penultimo appuntamento del programma del Lignano Sunset Festival. La star del rap italiano, fra le proposte più innovative e interessanti degli ultimi anni, reduce dalla bella partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Fuorilegge”, e dalla pubblicazione del nuovo album “Radio Vega”, è ora protagonista sui palchi dei più importanti festival italiani.



L’unica tappa in Friuli Venezia Giulia è in programma giovedì 21 agosto, al Lignano Sunset Festival, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, dalle ore 19.00. Porte aperte alle 20.00 e inizio concerto alle 21.30.

Il nuovo disco Radio Vega.

Il nuovo disco“Radio Vega”rappresenta un viaggio cosmico, di cui Rose ama definirsi un’esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l’arte in tutte le sue forme. La costellazione della Lira, illuminata dalla splendida stella Vega, non è solo un punto di riferimento nel cielo, ma è soprattutto simbolo dell’amore sofferto tra Euridice e Orfeo, che porterà quest’ultimo, dopo la morte dalla sua amata, a passare tutta la vita a suonare canzoni tristi. Sono 13 i brani, sotto la direzione artistica di Sixpm, che completano la Radio Trilogy di Rose Villain.

Al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra, legati da sempre da una grande stima e amicizia reciproca con l’artista. I concerti estivi saranno l’occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta “Radio Vega” e tutti i successi dell’artista. Cantante, autrice e regista, con all’attivo milioni di stream, ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi due album di successo, “Radio Gotham” (disco di platino) e “Radio Sakura” (doppio disco di platino), e alle hit che hanno conquistato l’Italia intera, abbattendo i confini e arrivando oltreoceano.

Chiuderà il calendario del Lignano Sunset Festival l’happening metal con il gruppo svedese HammerFall, il prossimo 14 settembre.