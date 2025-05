Sabato da tutto esaurito alla Biker Fest: show, raduni e la Parata del tramonto

Grande spettacolo per il sabato all Biker Fest.

American cars, Pin Up, Harley-Davidson e Indian da competizione, la sfilata dei “cinquantini” al pepe: il sabato si conferma decisamente la giornata più irresistibilmente “hot” e senza respiro della Biker Fest International.



Fin dal mattino, le cinque aree distribuite fra il Villaggio di viale Europa e lo stadio “G. Teghil” sono state pacificamente invase dal popolo dei motociclisti e dei cultori delle auto americane, che hanno messo a dura prova la viabilità cittadina. Agli appassionati di motori di ogni ordine e grado, si è aggiunta la curiosità dei molti turisti che hanno scelto di trascorrere il fine settimana dal 15 al 18 maggio a Lignano Sabbiadoro. Spettacolare il colpo d’occhio del piazzale antistante il Villaggio, trasformato in un mare di cromo e verniciature brillanti e vivacizzato dalla presenza dello studio mobile della official radio Easy Rock, che ha trasmessoin diretta per tutta la durata della BFI. Accanto all’ingresso anche l’hospitality di Ploom, official sponsor 2025 insieme a CAV – Consulenza Ambientale Vicentina.

In mattinata semaforo verde per il Mototour stradale organizzato dal MC Morena in direzione del borgo medioevale di Valvasone; e la Cavalcata Anonima Tassellata, che ha portato gli Amici del Bicilindrico per le suggestive rotte offroad del territorio del Friuli-Venezia Giulia. All’ingresso del Villaggio si sono schierate le spettacolari “cruiser da MotoGP” del Performance Bagger Show, la tendenza custom più recente e attuale. Le migliori sono state premiate sul Main Stage dallo special guest Marco Melandri e dall’ex vicecampione della World SBK Ruben Xaus, seguendo il tradizionale e seguitissimo spettacolo offerto dalle Pin Up.



Melandri è stato protagonista anche nell’Area Mercato con il suo Dj Set, che ha movimentato la grande festa a 2 tempi della 50cc Fever Fest e il raduno Kustom&Classic. Novità della BFI 2025, “l’evento nell’evento” organizzato da Lowered Garage, in collaborazione con i magazine Kustom World e Cruisin’, ha portato alla BFI circa 250 di custom car e youngtimer pre 2000 di livello eccezionale.

La magia della Saturday Light Fever.

Alle luci del tramonto si è accesa la magia della Saturday Light Fever, l’imprescindibile parata lungo le strade di Lignano Sabbiadoro illuminata dai fanali di decine di migliaia di moto, che rende la BFI un’esperienza unica. E poi tutti di ritorno al Villaggio, per un interminabile sabato sera “Rally Race Rock Fest” a elevato numero di ottani, eccitazione e decibel con le live band ZeroSix, Venusia e Purple Night.

Marco Melandri: ““Ho sempre avuto questa passione, fin da quando avevo 14, 15 anni e correvo nella 125. È stato il mio amico Dj Ringo a regalarmi la prima flycase con i giradischi, per festeggiare la mia prima gara iridata ad Assen (ai tempi, il più giovane pilota a vincere un Gran premio). Da allora ho continuato a suonare, ancora di più dopo il mio ritiro dalle corse. Di solito mi lascio guidare dall’improvvisazione, a seconda della situazione metto rock anni 80 e 90, dance e house”.