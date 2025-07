Lignano, stop a molesti e recidivi: zone rosse fino a fine mese. A luglio, 13 allontanamenti

Sicurezza a Lignano, prorogate fino a fine mese le zone rosse.

Con l’arrivo del picco della stagione estiva, il Prefetto di Udine Domenico Lione ha emanato una nuova ordinanza per rafforzare la sicurezza a Lignano Sabbiadoro, valida dal 4 al 31 agosto 2025, prorogando l’istituzione delle cosiddette zone rosse.

Il provvedimento, adottato d’intesa con l’amministrazione comunale e con il parere favorevole delle Forze dell’Ordine, prevede il divieto di stazionamento per soggetti che abbiano comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, già noti alle autorità giudiziarie per determinati reati.

Quali sono le zone rosse di Lignano.

L’ordinanza riguarda le principali il centro cittadino e il lungomare comprese tra via Latisana, via Carso, Lungomare Marin, Lungomare Lignano (compresa la pista ciclabile), via Sabbiadoro e l’arenile antistante. In queste zone, già oggetto di analoghe misure a luglio, sarà possibile allontanare soggetti pericolosi anche oltre le 48 ore previste dal cosiddetto “decreto Minniti”.

La decisione arriva dopo i buoni risultati ottenuti nel mese di luglio, quando sono state controllate 3.377 persone e sono stati emessi 13 ordini di allontanamento, di cui 1 per precedenti in materia di stupefacenti; 2 per reati contro la persona; 4 per reati contro il patrimonio; 6 per altri reati. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro per residenti e turisti, soprattutto nel periodo di massimo afflusso nella località balneare friulana.