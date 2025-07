Il furto del portafoglio in supermercato a Fagagna, poi i prelievi bancomat.

Una pensionata, vedova 81enne, è stata vittima del furto del portafogli con conseguente uso fraudolento della sua carta bancomat. Il fatto è avvenuto il pomeriggio del 25 luglio mentre la donna faceva la spesa all’Eurospar di Fagagna.

Secondo la ricostruzione della vittima, un soggetto l’ha avvicinata e poi, approfittando di un momento di distrazione, le ha sfilato il portafoglio contenente documenti e bancomat. Nella stessa giornata, sono stati effettuati due prelievi per un totale di 700 euro, compiuti da chi ha utilizzato in modo illecito la carta. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile.