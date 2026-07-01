Da Stefano Bollani al Beach Rugby europeo, gli eventi della settimana a Lignano

Gli appuntamenti e gli eventi a Lignano.

Sarà il concerto di Stefano Bollani in trio, in programma domenica 5 luglio all’Arena Alpe Adria, l’appuntamento più atteso della settimana di eventi a Lignano Sabbiadoro. La data, una delle sole due tappe estive italiane della formazione, rappresenta il momento centrale di un calendario che, dal 1° al 6 luglio, spazia dalla letteratura alla musica, dallo sport alla moda, fino al teatro per famiglie.



Tra gli appuntamenti in programma figurano anche gli Incontri con l’autore e con il vino con Francesca Crescentini, il concerto del VenEthos Ensemble alla Sala Darsena, Gospel at Sunset al Belvedere sul Tagliamento, la 33^ Lignano International – European Beach Rugby Cup, il Grande Galà della Moda Tour 2026 in Piazza Marcello d’Olivo, la rassegna Un libro… Un caffè con Chiara Gily e il primo appuntamento di Pupi&Pini con il Duo Ma Mè Circus.

Stefano Bollani in trio all’Arena Alpe Adria

Il momento clou della settimana sarà domenica 5 luglio, alle 21.30, all’Arena Alpe Adria di viale Europa 26, con il concerto di Stefano Bollani insieme a Bernardo Guerra alla batteria e Gabriele Evangelista al contrabbasso.



L’appuntamento è una delle sole due date estive italiane del trio e rientra nel calendario del Lignano Summer Live Festival, promosso da Lignano Sabbiadoro Gestioni in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Lignano Sabbiadoro.



Senza una scaletta prestabilita, il concerto lascerà spazio all’improvvisazione e al dialogo tra i musicisti, attraversando jazz, musica classica, tradizione napoletana e canzone d’autore. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli incontri letterari e il concerto del VenEthos Ensemble

La settimana entrerà nel vivo giovedì 2 luglio, alle 18.30, al PalaPineta del Parco del Mare di Lignano Pineta, con un nuovo appuntamento degli Incontri con l’autore e con il vino, la rassegna promossa dall’Associazione culturale Lignano nel Terzo Millennio.



Ospite della serata sarà Francesca Crescentini, traduttrice e divulgatrice letteraria nota come Tegamini, che presenterà il libro La vendetta è un ballo in maschera. Un anno con “Il conte di Montecristo”, pubblicato da Einaudi. Il volume attraversa il classico di Alexandre Dumas per riflettere su giustizia, attese e possibilità di riparazione. Come da tradizione, l’incontro si concluderà con la degustazione di un vino del territorio, proposta in questa occasione dall’Azienda Agricola Bracco di Brazzano di Cormòns.



Sempre giovedì 2 luglio, alle 21, la Sala Darsena di viale Italia, a Sabbiadoro, ospiterà il concerto del VenEthos Ensemble, formazione composta da Giacomo Catana e Mauro Spinazzè al violino, Francesco Lovato alla viola e Massimo Raccanelli al violoncello. Il programma attraverserà tre secoli di musica da camera, dal repertorio barocco fino al primo Romanticismo. L’evento è promosso dall’Associazione culturale Insieme per la Musica. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

La Banda al Parco San Giovanni Bosco

Ancora giovedì 2 luglio prosegue anche la rassegna estiva “Arriva la Banda”, curata dal Circolo Musicale “Luigi Garzoni” di Lignano Sabbiadoro in collaborazione con il Comune. Il secondo appuntamento sarà al Parco San Giovanni Bosco, nell’ambito di un programma che prevede sfilate itineranti e concerti dal vivo ogni giovedì sera fino al 3 settembre.

Gospel al tramonto sul Tagliamento

Sabato 4 luglio, alle 21, il Belvedere sul Tagliamento farà da cornice a Gospel at Sunset, serata musicale con le voci del Sand of Gospel e del Saint Lucy Gospel Choir. I due cori si alterneranno e si uniranno in un dialogo musicale aperto alla cittadinanza e agli ospiti della località. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Sand of Gospel APS. Ingresso gratuito.

Il Beach Rugby europeo alla Beach Arena

Sport protagonista nel fine settimana con la 33^ Lignano International – European Beach Rugby Cup, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, all’Ufficio Spiaggia numero 5 sul Lungomare Trieste.

Il torneo internazionale di Super Beach 5’s Rugby vedrà la partecipazione di squadre provenienti da 12 nazioni. Ogni formazione schiererà cinque atleti in campo e due riserve. Il programma prevede il Campionato Italiano sabato 4 luglio e le EBRA Series nel corso di entrambe le giornate. Ingresso gratuito.

Chiara Gily ospite di “Un libro… Un caffè”

Domenica 5 luglio, alle 11, all’Orangerie del Riviera Resort Hotel di Lignano Riviera, nuovo appuntamento con la rassegna Un libro… Un caffè. Ospite sarà la scrittrice Chiara Gily, che presenterà il romanzo Baciami al caffè Napoli, pubblicato da Mondadori.



Il libro racconta una storia ambientata tra Napoli e Trieste, intrecciando amicizia, legami familiari, segreti e nuove possibilità attraverso le vicende di tre donne unite dalla passione per un’originale bottega di vintage. Ingresso libero.

Il Grande Galà della Moda in Piazza Marcello d’Olivo

Sempre domenica 5 luglio, alle 21, Piazza Marcello d’Olivo a Lignano Pineta ospiterà una tappa del Grande Galà della Moda Tour 2026, rassegna itinerante dedicata alla sartoria e alla moda italiana.



Stilisti, modelle e modelli provenienti da tutta Italia presenteranno in passerella collezioni originali e creazioni del Made in Italy. Ingresso libero.

Pupi&Pini apre con il Duo Ma Mè Circus

La settimana si chiuderà lunedì 6 luglio, alle 21.30, alla Piazzetta del Sole, con il primo appuntamento di Pupi&Pini, la rassegna di teatro per bambini e famiglie con direzione artistica di Ortoteatro.



Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà Il Viaggio, un percorso che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate tra fiabe, circo contemporaneo, musica e racconti provenienti da culture e tradizioni diverse, invitando grandi e piccoli a guardare il mondo con curiosità e a riflettere sul valore dell’incontro, della condivisione e del superamento dei pregiudizi.



Ad inaugurare la rassegna sarà il Duo Ma Mè Circus con Circus Ciclo Club, spettacolo che fonde biciclette acrobatiche, discipline aeree e arti circensi contemporanee in un racconto scenico ricco di ritmo e fantasia. Ingresso libero.