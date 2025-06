Lignano canta gli anni 2000: arriva “Teenage Dream”, il concerto-party più virale d’Italia

Teenage Dream, a Lignano il concerto dedicato agli anni 2000.

È il fenomeno live che ha fatto cantare più di 100.000 persone in tutta Italia, diventato virale su TikTok con oltre 20 milioni di visualizzazioni e seguito da centinaia di migliaia di fan sui social: si chiama Teenage Dream, ed è il più grande concerto party dedicato alla musica degli anni 2000; dopo una stagione da record, il tour annuncia la sua tappa estiva in Friuli Venezia Giulia: l’unica data in regione sarà venerdì 29 agosto 2025 all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.

Un evento che promette di trasformare la località balneare in una macchina del tempo collettiva, dove risuonano le hit di Disney Channel, le colonne sonore di High School Musical, Hannah Montana, Camp Rock, e i brani degli One Direction, tra gli altri. Canzoni che hanno fatto da colonna sonora all’adolescenza di due generazioni, ora pronte a riscoprirle dal vivo in un’atmosfera da festa condivisa.

Nato come progetto virale sui social, Teenage Dream è diventato un vero e proprio fenomeno generazionale, capace di radunare migliaia di persone nelle principali piazze e rassegne musicali d’Italia. Con oltre 250 mila follower su TikTok e più di 200 mila su Instagram, la community è cresciuta a vista d’occhio, spinta dalla voglia di tornare a cantare le canzoni che hanno segnato un’epoca.

È la festa che prima esisteva solo nelle camerette, sotto la doccia, in macchina o con gli amici a fine serata che ora invece si fa reale, sotto le luci di un palco, con il pubblico che si ritrova a ballare e a perdere la voce, tra nostalgia e pura energia. I biglietti per Teenage Dream sono già in vendita online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketsms.it e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo è di 20 euro più diritti di prevendita.

L’appuntamento del 29 agosto sarà uno degli eventi più attesi dell’estate in Friuli Venezia Giulia e rappresenta uno dei momenti clou della rassegna “Nottinarena 2025”, promossa da FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG. Nel cartellone figurano anche Nayt (11 luglio), Nino D’Angelo (9 agosto), Psicologi (22 agosto), lo show “Voglio Tornare Negli Anni ’90” (23 agosto) e lo spettacolo di Enrico Brignano (13 luglio).