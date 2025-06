I racconti e le emozioni dei bambini di Fiume Veneto al Giro d’Italia

Una giornata da ricordare per i bambini di Fiume Veneto alla partenza del Giro d’Italia.

Una giornata da ricordare per sempre per i bambini della 5ª A e 5ª B della Scuola Primaria Cesare Battisti di Fiume Veneto, protagonisti d’eccezione della partenza della 15ª tappa del Giro d’Italia, nell’ambito del progetto educativo BiciScuola 2025, promosso da RCS Sports & Events.

Il progetto, ideato per avvicinare i più piccoli al mondo del ciclismo e ai suoi valori – l’importanza di uno stile di vita sano, il rispetto delle regole, la gentilezza, il fair play sportivo e un comportamento corretto nello sport e nella vita – ha regalato ai bambini un’esperienza coinvolgente e formativa.

Ad arricchire la giornata la presenza della Polizia Stradale con il suo inconfondibile pullman azzurro, una vera e propria aula viaggiante in cui gli alunni hanno appreso, in modo interattivo e divertente, le prime nozioni di educazione stradale e le regole della mobilità sostenibile.

Il centro di Fiume Veneto, tappa ufficiale della Corsa Rosa, si è trasformato in un vivace palcoscenico di festa: i bambini sono saliti sul palco del Giro, hanno incontrato lo staff della carovana e assistito da pochissimi metri alla partenza dei campioni, vivendo l’emozione unica della linea di partenza.

L’entusiasmo dei bambini.

“È stato bellissimo vedere i nostri alunni così emozionati e partecipi – ha raccontato il sindaco Jessica Canton –. Salire sul palco della Corsa Rosa è un ricordo che porteranno con sé per sempre, così come i valori che questo progetto trasmette. Quando, alcuni mesi fa, durante una riunione operativa a Milano con RCS, abbiamo discusso del progetto, siamo rimasti entusiasti e abbiamo sollecitato ripetutamente l’Istituto Comprensivo ad aderire all’iniziativa. Ne è davvero valsa la pena“.

Anche i bambini hanno condiviso la loro gioia con parole piene di entusiasmo: Andrea ha raccontato che “questa giornata è stata bella e anche unica: per la premiazione e per aver visto la partenza così da vicino“, mentre Giulia non ha nascosto la sua emozione: “E’ stato straordinario soprattutto il conto alla rovescia per la partenza: è stato un momento indimenticabile!”; infine Alberto: “Sono contentissimo di aver visto da vicino la maglia rosa!”.

Una mattinata speciale, fatta di sorrisi e meraviglia, che ha lasciato un segno profondo nel cuore dei piccoli studenti. Fiume Veneto, per un giorno, si è tinta interamente di rosa, diventando il simbolo di una festa di sport, educazione e comunità. E per i bambini della Cesare Battisti, resterà il ricordo di una giornata vissuta da veri protagonisti.