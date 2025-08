US Car on the Beach: i motori V8  americani tornano a Lignano

Lignano si prepara all’Italian Bike Week.

Dal 18 al 21 settembre Lignano Sabbiadoro accoglie la nuova edizione della Italian Bike Week, appuntamento di fine estate dedicato ai motori a 360°. Dopo l’incredibile successo della Biker Fest International di maggio – 265.000 le presenze registrate, un record assoluto – la cittadina balneare si prepara a rivivere la stessa magia con un format in continua crescita.

Torna US Car on the Beach.

Tra i momenti più attesi, torna US Car on the Beach, l’imperdibile raduno di auto americane in programma domenica 21 settembre. Oltre 200 vetture hanno partecipato all’ultima edizione trasformando Lignano in una piccola Daytona Beach adriatica: muscle car, pick-up, coupé d’epoca e hot rod saranno protagonisti di una grande festa open-air, che per la prima volta andrà in scena nel parcheggio antistante lo Stadio Teghil di viale Europa (disponibile per i proprietari di vetture made in USA già a partire dal sabato).

Il rombo dei motori e il divertimento raggiungeranno però il picco domenica dalle ore 11, con la spettacolare parata cittadina: una lunga colonna di cromo e verniciature brillanti percorrerà le vie di Lignano regalando uno show unico. A fare da cornice, come da tradizione, l’attesissima premiazione delle auto da concorso, con riconoscimenti riservati alle customizzazioni più audaci, alle vetture meglio restaurate e ai modelli più rari, selezionati dalla redazione di Cruisin’ Life insieme agli esperti di Old School Garage, il car club pordenonese co-organizzatore dell’evento.

La partecipazione è gratuita, senza necessità di preiscrizione: basterà presentarsi per immergersi in un’atmosfera che profuma di benzina e libertà. Con la massima attenzione alla sicurezza, per un weekend all’insegna del divertimento consapevole.