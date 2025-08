Taglio del nastro della nuova rotonda di Ragogna.

Taglio del nastro per la nuova rotonda di Ragogna, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, del sindaco Claudio Maestra e del presidente della Comunità collinare Luigino Bottoni.

“Il Comune è riuscito a portare a termine questa opera molto importante per mettere in sicurezza un incrocio che aveva molta incidentalità e che è strategico per la vita della comunità proprio perché collega oratorio, scuole, esercizi pubblici e anche i siti della Grande Guerra e la nuova biblioteca – ha commentato l’assessore Amirante – . La sistemazione dei marciapiedi è funzionale anche a offrire attraversamenti in sicurezza a tutte queste utenze”.

Il costo dell’opera – realizzata dalla ditta Mingotti – è stato di 416 mila euro, finanziati per 100 mila euro con fondi comunali e con 316 mila euro di fondi regionali. “In questo caso il finanziamento della Regione era suddiviso in due, abbiamo unificato i contributi e abbiamo dato un sostegno anche grazie all’EDR di Udine” ha spiegato Amirante.

Gli altri lavori a Ragogna.

Altre opere di abbattimento barriere architettoniche e sistemazione urbana sono in corso a Ragogna “sempre per attivare una virtuosa rigenerazione urbana nei territori” ha sottolineato l’assessore nel corso dell’inaugurazione. I lavori interessano il parcheggio di via Muris, via Repubblica e via Tissino.