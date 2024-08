Voglio tornare negli anni’90 fa tappa in Friuli.

Voglio Tornare Negli Anni ‘90 sbarca in Friuli con la tappa all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Il più grande live show d’Italia dedicato agli anni ’90 è la festa che sta riempiendo tutte le principali rassegne musicali italiane sulle note degli 883, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, gli Eiffel 65, Corona e tantissimi altri.

L’appuntamento è fissato per il 17 agosto e sarà uno dei più importanti eventi per la generazione degli anni’90 e sarà uno degli eventi di punta di “Nottinarena 2024”, che ha già ospitato i concerti di Paolo Nutini a fine giugno, dei Subsonica a inizio agosto e si concluderà a inizio settembre con Teenage Dream il 5 e Cristiano De Andrè il 6 settembre. Non è solo una festa, ma è un vero e proprio show con cantanti, dj, ballerine e tantissimi effetti speciali (laser, geyser, sparkular, coriandoli, stelle filanti, etc.) per far ballare tutti con le hit del passato.

Virale sui social con oltre 5 milioni di visualizzazioni per i video e oltre 300 mila followers sulle varie piattaforme, Voglio Tornare Negli Anni ’90 è una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione live con oltre 100.000 biglietti venduti e ora sta facendo cantare e ballare migliaia di persone nelle principali rassegne estive della penisola italiane: sabato 17 agosto (inizio ore 21:00) la tournee farà tappa in Friuli Venezia Giulia all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.