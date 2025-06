Concerti per tutti i gusti, cultura ed enogastronomia: il programma del Festival di Majano

Concerti, sport, arte ed eventi: il programma del Festival di Majano.

Dal 25 luglio al 17 agosto torna una delle rassegne più longeve e amate del Friuli: il Festival di Majano, giunto alla sua 65ª edizione. Un appuntamento attesissimo che unisce grandi concerti, cultura, mostre, sport, enogastronomia ed eventi per ogni età. Organizzato dalla Pro Majano con la collaborazione di Regione FVG, PromoTurismo, Comune di Majano e numerosi partner locali, il festival conferma un format vincente che lo colloca tra i grandi eventi dell’estate.

Musica: da Fabri Fibra ai The Darkness, passando per il Deejay Time

Il cuore del Festival sarà ancora una volta la musica dal vivo. Il cartellone 2025 propone nomi di spicco della scena nazionale e internazionale. Sabato 26 luglio si parte con Gué, leggenda dell’hip hop italiano, che presenta “La Vibe – Summer Tour”. Il 29 luglio è la volta di un altro peso massimo del rap italiano, Fabri Fibra, con il suo “Festival Tour 2025”, ripercorrendo oltre vent’anni di carriera.

Sabato 2 agosto sul palco saliranno gli inglesi The Darkness, con l’unica data estiva italiana. Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’hard rock. La comicità irriverente di Ruggero de I Timidi sarà protagonista il 3 agosto con “La Reunion”. Sabato 9 agosto spazio alla nuova scena punk italiana con Naska, artista rivelazione capace di mescolare introspezione e provocazione.

Il 14 agosto sarà una vera festa con il leggendario Deejay Time: Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso faranno rivivere l’atmosfera dance anni ’90. Il giorno dopo, il 16 agosto, si balla ancora con “Voglio tornare negli anni ‘90”, show nazionale dedicato a uno dei decenni musicali più amati.

Non mancheranno i concerti a ingresso libero, come l’apertura del 25 luglio con i Creedence Clearwater Revived, e il gran finale del 17 agosto con “Cinedisco 2” di Dj Maxwell. Sul palco secondario di Piazza Italia si alterneranno band locali e tribute show ogni sera.

Premio Pro Majano a Giorgio Celiberti

L’edizione 2025 celebrerà anche l’eccellenza culturale del territorio con l’assegnazione del Premio Pro Majano al pittore e scultore Giorgio Celiberti, artista che ha trasformato la memoria del dolore in arte visiva. La cerimonia sarà annunciata nei prossimi giorni.

Gli eventi tra cultura e sport.

Tra gli eventi collaterali più attesi del Festival di Majano ci sono la cerimonia inaugurale che si terrà sabato 26 luglio in Piazza Italia e, il giorno successivo, la consegna del Premio Armando Prada all’Hospitale, un riconoscimento che da anni premia personalità meritevoli del territorio collinare. Il 1° agosto torna la storica Staffetta Tre per un Gallo, una corsa amatoriale che anima le serate sportive del festival.

Tra i raduni motoristici spiccano l’appuntamento con il primo dedicato alle Lancia Delta Integrale il 2 agosto, seguito dal raduno di auto d’epoca il 10 agosto e, infine, quello dei trattori il 17 agosto. Per i più piccoli, ogni domenica pomeriggio, sono in programma spettacoli e laboratori dedicati, con attività creative, gonfiabili, truccabimbi e animazioni che coinvolgeranno tutta la famiglia.

Durante tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare alla Sala Ciro di Pers la mostra “Discutere di Scooter”, un’esposizione di scooter d’epoca curata dal collezionista e restauratore Vinicio Fabbro, che racconta un’epoca spesso dimenticata della storia italiana. Nei primi giorni di agosto, sabato 2 e domenica 3, torna la tradizionale mostra micologica “Funghi in Piazza”, giunta ormai alla sua 27ª edizione, che rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati del settore.

La gastronomia è da sempre uno dei fiori all’occhiello del Festival di Majano, che offre ai visitatori tre aree tematiche ricche di specialità per tutti i gusti. Alla Boutique della Brace si potranno assaporare il galletto allo spiedo, le costate, gli arrosticini e i wurstel ripieni di formaggio avvolti nella pancetta.

La Cucina Centrale, curata dagli “Amis di San Martin”, proporrà piatti tipici mitteleuropei come la Wienerschnitzel con patate, mentre l’Angolo della Bontà sarà dedicato ai celebri filetti del festival, proposti in quattro varianti diverse, accompagnati da un’elegante enoteca e da una birreria dove rilassarsi con un buon boccale di birra. Inoltre, non mancheranno stand regionali, come quelli di Cucina di Carnia con frico e cjarsons, e dei gemellati di Traversetolo (Parma) con tortellini, torta fritta e salumi emiliani. Ogni fine settimana sono previste degustazioni tematiche: calamari, trote, tortellini e hamburger gourmet arricchiscono il palinsesto gastronomico, offrendo un viaggio tra i sapori più autentici del Friuli Venezia Giulia e oltre.

Come da tradizione, domenica 17 agosto il grande spettacolo pirotecnico chiuderà la 65ª edizione del festival, segnando la conclusione di oltre tre settimane di musica, cultura, sport e convivialità

Mentre il Festival di Majano 2025 si prepara a regalare emozioni indimenticabili, si guarda già avanti alla 66ª edizione: il primo grande nome confermato per il 2026 è Caparezza, che tornerà sul palco majanese il 16 agosto dopo quattro anni di assenza dalle scene live. I biglietti per questo atteso evento sono già disponibili online.

E a fine estate… Sunset in the Castle.

Dopo il successo delle scorse edizioni con artisti come Bob Sinclar, Benny Benassi e Jimmy Sax, torna “Sunset in the Castle – Degustando il FVG”, l’evento che unisce musica internazionale, gastronomia friulana e una location d’eccezione. Organizzato da Pro Majano in collaborazione con PromoTurismo FVG e il Comune di Udine, questa quinta edizione cambia periodo e location: si svolgerà sabato 27 settembre nel piazzale del Castello di Udine, segnando la chiusura della stagione dei grandi live estivi in Friuli Venezia Giulia.

Dalle 17 alle 21 il pubblico potrà degustare vini di quattro cantine regionali abbinati a proposte gastronomiche, mentre alla consolle si esibirà il dj tedesco Claptone. Mascherato e misterioso, ma riconosciuto ovunque per il suo stile inconfondibile, ha conquistato le piste da ballo e i più grandi palchi internazionali – da Tomorrowland a Coachella – con un mix irresistibile di house, deep house e indie-pop. Claptone, cinque volte miglior DJ House secondo DJ Mag, ha collaborato con artisti come Seal e Barry Manilow e conferma il respiro internazionale dell’evento. I biglietti, disponibili dal 24 giugno su Ticketone e Ticketsms, costano 45 o 55 euro più diritti. Per informazioni, www.promajano.it.