Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso: al Festival di Majano il Deejay Time, evento culto della dance

Il Deejay Time in agosto al Festival di Majano.

Dopo i successi dei grandi happening dedicati alla migliore musica dance internazionale delle scorse edizioni, il Festival di Majano annuncia un nuovo appuntamento con la storia di questo genere musicale, un evento che il pubblico del festival potrà ballare e vivere a pieno il prossimo giovedì 14 agosto 2025 (ore 21.30): a salire sul palco dell’Area Concerti saranno le leggende viventi del Deejay Time, storico evento e programma musicale di Radio Deejay, che vedrà nuovamente Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, scatenare i più importanti festival italiani.

I biglietti per l’evento, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketsms. Info su www.promajano.it.

Lo scorso 28 febbraio, i DJ Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso hanno infiammato l’Unipol Forum con uno show incredibile, facendo ballare il pubblico sulle note intramontabili della musica dance. Un viaggio tra le hit che hanno segnato un’epoca, tra energia travolgente e un pizzico di nostalgia, per una serata indimenticabile.

Il Deejay Time in versione estiva sarà uno show unico, che trasporterà il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo nel passato e nel futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay Time – Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso – sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana, che ancora oggi attrae tre generazioni.

Fra i concerti già annunciati al Festival di Majano troviamo quelli dei rapper Guè (26 luglio) e Fabri Fibra (29 luglio) e l’unica data estiva italiana della rock band The Darkness (2 agosto). Biglietti in vendita, info su www.promajano.it . Il 65° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.