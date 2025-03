Cade in bici sul Monte Jouf, soccorso e trasportato in ospedale

L’uomo era in bici in località Clap sul Monte Jouf.

Nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo, intorno alle 15:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago sono intervenuti per soccorrere un cicloescursionista caduto in bici mentre percorreva una strada sterrata in località Clap, sul Monte Jouf, nel comune di Maniago.

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato l’uomo a terra, cosciente e vigile. Seguendo le tecniche di primo soccorso sanitario, i vigili del fuoco hanno immediatamente prestato le prime cure, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Una volta giunti sul luogo dell’incidente, i sanitari hanno valutato le condizioni del ciclista e lo hanno trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i volontari del Soccorso Alpino. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 17:30.