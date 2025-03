Raffica di furti nella aziende tra Sedegliano e Codroipo.

I ladri hanno preso di mira le aziende del Friuli: nel fine settimana, sono ben cinque le ditte che hanno subito un furto, tutte localizzate tra Sedegliano e Codroipo. Nel dettaglio, a Pannellia i malviventi hanno forzato la porta posteriore della Vipl e hanno rubato attrezzatura da lavoro per un danno di 16.400 euro; hanno anche forzato due distributori automatici di bevande.

Nel mirino del ladri anche l’Irrinova (sempre a Pannellia) dove è stata forzata una finestra e sono stati portati via mille euro in contanti più varie attrezzature. E ancora, alla Groaz Legnami, dove sono stati asportati diversi utensili, e alla Ferroberica, anch’essa nell’area industriale di Sedegliano: qui è stato forzato il portone e rubato un portatile. Infine, i ladri hanno colpito anche alla Friulana Costruzioni di Codroipo dove è stata forzata la finestra e portati via pc portatili e computer fissi. Le indagini sono in carico ai carabinieri di Codroipo.