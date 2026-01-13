A Maniago inaugurato il nuovo ecosportello

È stato inaugurato lunedì 12 gennaio, nel comune di Maniago, il nuovo Ecosportello GEA, punto informativo dedicato ai cittadini. L’Ecosportello è operativo presso via della Vittoria 11, all’interno dell’edificio Ottagono, adiacente al supermercato Coop di Maniago, ed è aperto al pubblico ogni lunedì, con orario 9.00–12.30 e 13.00–16.30.

Il servizio nasce con l’obiettivo di offrire un presidio stabile e facilmente accessibile a supporto dei cittadini, fornendo chiarimenti e informazioni utili, distribuendo le attrezzature per la raccolta differenziata e promuovendo comportamenti virtuosi in ambito ambientale. L’Ecosportello di Maniago rappresenta inoltre il punto di riferimento per la gestione di tutti gli aspetti legati alla tariffa rifiuti TARIC, garantendo assistenza diretta e informazioni dedicate agli utenti.

“Con l’attivazione del nuovo Ecosportello”, spiega Gianfranco Marino, Presidente GEA, “rafforziamo la presenza dei servizi ambientali sul territorio, puntando su prossimità, informazione e dialogo come leve fondamentali per una gestione sempre più consapevole e condivisa dei rifiuti”.

Per la responsabile Servizio Utenti e TARIC dott.ssa Pieretti di GEA: “L’Ecosportello rappresenta uno strumento concreto di supporto ai cittadini, che potranno trovare in un unico luogo informazioni chiare e assistenza diretta sia sui servizi di raccolta sia sugli aspetti legati alla TARIC. Un punto di contatto pensato per semplificare il rapporto con l’utenza e accompagnarla nella corretta gestione delle pratiche”.

“Come amministrazione comunale”, spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Maniago, Leonardo Esposito, “siamo particolarmente soddisfatti dell’apertura dell’Ecosportello, perché consente di mettere a disposizione dei cittadini uno spazio competente e dedicato, dove trovare risposte puntuali e un supporto qualificato, un servizio che rafforza il rapporto di fiducia e rende più semplice e consapevole la gestione quotidiana dei rifiuti”.