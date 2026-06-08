Due giovani rocciatori in difficoltà a oltre 2mila metri di quota, interviene il Soccorso alpino per riportarli a valle sani e salvi.

Soccorsi due giovani rocciatori in difficoltà: poco prima delle 18 di ieri, domenica 7, la Sores ha attivato la stazione di Sappada del Soccorso Alpino e il secondo elicottero dell’elisoccorso regionale dopo la chiamata arrivata al Nue112 da due rocciatori carnici di circa venti anni in difficoltà sulla Cresta di Enghe intorno ai 2200 metri di quota.

La cordata aveva salito una via alpinistica, la Via Anna, per raggiungere la cima del Torrione Enghe, uno dei vari pilastri che compongono la parete sud della montagna, ma avevano difficoltà ad individuare la via di discesa, che risulta essere molto articolata tra cenge e canalini.

Dopo aver provato a dare loro qualche consiglio, guidati al telefono dai soccorritori di Sappada, si è deciso di non esitare oltre e di inviare sul posto l’elisoccorso, in quanto raggiungere la parete e il pilastro da terra avrebbe richiesto troppe ore.

A bordo del velivolo è stato imbarcato un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e un secondo soccorritore di Sappada. Entrambi sono stati verricellati, uno alla volta, sul pilastro, sul quale è stato semplice individuare dall’alto gli alpinisti, che erano nei pressi della cima, e poi uno alla volta sono stati prelevati e condotti a Casera Mimoias, dove avevano lasciato la loro auto. Intervento concluso poco prima delle 19