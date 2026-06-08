In occasione del Giro d’Italia a Meduno la Polisportiva Valmeduna ha raccolto 1200 euro da donare ai piccoli pazienti pediatrici.

In occasione del passaggio del Giro d’Italia a Meduno, il chiosco della Polisportiva Valmeduna ha rappresentato molto più di un semplice punto di ristoro: è diventato uno spazio di condivisione e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai pazienti pediatrici attraverso l’associazione Le Petit Port.

Il progetto ha visto il sostegno di molte persone, anche provenienti da fuori Meduno, che hanno scelto di fermarsi e di partecipare a un’iniziativa che ha saputo coniugare lo spirito dell’evento sportivo con la generosità verso chi ne ha bisogno.

Grazie alla risposta della comunità, la raccolta ha raggiunto 1.202,43 euro. Il risultato, maturato attraverso tanti piccoli gesti, conferma come una proposta nata attorno a un evento sportivo possa trasformarsi in un’occasione concreta di aiuto, capace di unire energie diverse attorno allo stesso obiettivo. Un contributo significativo è arrivato anche dalla Latteria Pradis di Sopra, che ha voluto sostenere l’iniziativa dimostrando sensibilità verso chi si trova in situazioni di fragilità.

L’importo è stato interamente devoluto all’associazione Le Petit Port ODV, che dal 2010 opera a fianco della Pediatria di Pordenone con programmi di sostegno alle famiglie, scuola in pediatria e assistenza domiciliare. L’obiettivo dell’associazione è garantire ai piccoli pazienti il diritto alla serenità anche nei momenti più difficili. A fine giugno, la Polisportiva Valmeduna porterà personalmente l’assegno in reparto, trasformando la raccolta in un momento di incontro diretto con la realtà e le persone a cui è destinato il contributo.