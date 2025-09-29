Tettoia in fiamme nel giardino della casa, i vigili del fuoco evitano il peggio

Un incendio è scoppiato stamattina a Maniago.

Paura nella tarda mattinata di oggi, 29 settembre, per un incendio divampato attorno alle 10.50 in un deposito coperto da tettoia, annesso a un’abitazione a Maniago. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago con un’autobotte e un’autopompa.

L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che si propagassero al materiale stoccato sotto la tettoia e alla casa vicina. Una volta domato il rogo, i pompieri hanno effettuato la bonifica delle parti interessate e messo in sicurezza la struttura. Nessuna persona è rimasta coinvolta e l’abitazione non ha riportato danni.