Colpo in pieno giorno nella Bassa, spariti orologi per 20mila euro

Il furto ai danni di un pensionato di Ronchis.

Hanno atteso che il proprietario uscisse di casa, poi hanno agito in silenzio: nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre, tra le 13 e le 16, i ladri hanno messo a segno un furto in un’abitazione di via delle Tambuzze a Ronchis.

Forzata una portafinestra, i malviventi sono entrati nell’abitazione di un pensionato di 70 anni e hanno rubato alcuni orologi di valore (tra cui un Rolex e un Cartier) per un valore stimato attorno ai 20 mila euro. Quando il proprietario è rientrato ha subito allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palazzolo dello Stella.