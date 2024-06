Auto esce di strada e si schianta contro un albero, quattro soccorsi tra cui una bambina

Incidente a Maniago.

Incidente nel pomeriggio di oggi, 24 giugno, sulla strada provinciale 2 in territorio di Maniago: un’auto è uscita di strada autonomamente e ha finito la sua corsa contro un albero. Sul posto, attorno alle 16, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago.

Al loro arrivo, tre dei quattro occupanti della vettura, un uomo una donna e una minore, erano fuori dal mezzo mentre una donna era ancora all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco in attesa dell’arrivo del personale sanitario, hanno soccorso le quattro persone e hanno stabilizzato la vettura; poi assieme al personale sanitario, che nel frattempo aveva raggiunto il luogo dell’incidente, hanno proceduto a sistemare la donna, che era ancora nell’abitacolo della vettura, sulla barella spinale per poi estrarla dall’autoveicolo.

Una volta che tutti e quattro i feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario i vigili del fuoco hanno provveduto a completare la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, carabinieri.